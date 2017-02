By Angela Sorrentino

Il Rapper Moreno nella bufera per le accuse di molestie

Visti i precedenti, neanche troppo lontani nel tempo, c’è da temere il peggio per la sorte del rapper Moreno, nell’ambito della sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Se, nella seconda puntata, il modello Andrea Marcaccini è stato espulso dal reality per aver nascosto alla produzione di avere una denuncia pendente dall’ex compagna, che lo ha accusato di averla picchiata, sorte simile potrebbe toccare proprio al cantante, ex di Amici, che pare sia stato anche lui denunciato per molestie da una ragazza.

Stando a quanto riferisce Il Giornale di Brescia, il giovane cantante avrebbe una denuncia per molestie sessuali.

La ragazza ha raccontato ai carabinieri di essere andata in un’agenzia di Milano a fare un provino attraverso i contatti con l’agente di Moreno, li ci sarebbe stato l’approccio per un rapporto sessuale.

“Mi ha aggredita pretendendo un rapporto sessuale e dicendomi che se non avessi accettato non mi avrebbe concesso alcuna opportunità nel mondo dello spettacolo”, ha raccontato ancora la ragazza.

I fatti risalirebbero allo scorso ottobre, ma solo ora la giovane, 28 anni, ha sporto denuncia.

In molti sul web si sono scatenati, sostenendo che il tempismo della giovane sarebbe piuttosto sospetto.

Lei, dal canto suo, rimanda al mittente ogni ipotesi di volersi fare pubblicità. Sottolinea che, in caso di risarcimento, darebbe i soldi in beneficenza.