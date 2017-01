Il Segreto, anticipazione domenica 8 gennaio

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto il piccolo paesino di Puente Vejo prepararsi all’avvento del Natale, anche se neppure durante la vigilia sono mancati guai e preoccupazioni per i nostri beniamini, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, domenica 8 gennaio, vediamo che Bosco è sconvolto dalle rivelazione di Francisca: l’uomo infatti scopre che Berta è affetta da gravi problemi mentali, e quindi il piccolo Beltran potrebbe correre un serio pericolo.

Tra Bosco e Berta ci sarà quindi una forte discussione e l’arrivo di Francisca peggiorerà la situazione. Francisca arriva persino ad impugnare un’arma ma lascerà partire un colpo di pistola e … colpirà l’amato nipote! Il figlio di Pepa e Tristan riuscirà, però, prima di morire a fermare le cattive intenzioni di Berta nei confronti della madrina e ad ucciderla.

Addolorata Francisca racconterà alle forze dell’ordine che ad uccidere il nipote è stata Berta, poi la donna richiederà l’affidamento del bambino, senza rispettare le ultime volontà di Bosco: il giovane, in punto di morte, le aveva infatti chiesto di affidare Beltran a sua sorella Aurora.

La stessa Aurora, avvertita della morte del fratello gemello, si appresterà a ritornare in Spagna da Parigi: purtroppo non farà in tempo, a causa dell’ennesima macchinazione della Montenegro, a prendere parte ai funerali dell’amato fratello.

Nicolas scoprirà che Mariana è intenzionata ad aprire una boutique di abbigliamento insieme a Gracia e l’uomo, anziché reagire male, inciterà la moglie ad inseguire i propri sogni.

Intanto anche Ramiro capisce che tra Emilia e Cesar potrebbe esserci qualcosa e si rende conto che Matias è turbato proprio per questo motivo.

Pedro annuncerà ai suoi famigliari di essere intenzionato nuovamente a partire. Poco dopo, saluterà il figlio e la moglie e se ne andrà.