Il Segreto, anticipazioni 20 febbraio

By Angela Sorrentino

Dopo aver assistito all’appuntamento serale di ieri, in cui abbiamo visto Francisca continuare a tramare contro i fratelli Santacruz e Rafaela nascondere un grande segreto sul suo passato, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, lunedì 20 febbraio, vediamo che Severo e Carmelo scoprono che la mancanza di acqua nei loro condotti è opera di Hernando Dos Casas: l’uomo quindi sta tramando alle loro spalle, nonostante loro avessero cercato di accettarlo in paese.

Per di più, Severo è infuriato perché, legalmente, non può fare niente per impedire che Hernando prosciughi le sue terre.

Nicolas nota su di una rivista una sua foto e ne resterà molto sorpreso: si trattadello scatto da lui realizzato avente come soggetto le donne di Puente Viejo che improvvisamente si sono ritrovate con i capelli azzurri.

Fe sospetta che Francisca voglia impedire il matrimonio di Lucas e Sol, e ancora una volta è lungimirante.

La Montenegro infatti minaccerà il parroco incaricato di officiare le nozze di Lucas e della sua amata e di Severo e la pasticcera, obbligandolo a non celebrare, per alcun motivo, il doppio matrimonio.

Hernando infine chiede scusa a Camila per averla trattata molto male dopo aver scoperto che in sua assenza la Montenegro ha raggiunto Los Manantiales e le racconta quanto accaduto poche settimana fa a El Jaral, andato completamento distrutto a causa di un incendio, costato la vita a tutti i membri della famiglia Mella, esclusa Beatriz.

Ma mette anche in chiaro che il loro matrimonio è solo un contratto, e quindi non può certo aspettarsi amore e passione.