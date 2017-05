Il segreto anticipazioni dal 6 al 12 maggio 2017

Il segreto trame tv dal 6 al 12 maggio 2017: Puente Viejo si tinge di nuove storie. Scopriamo cos accadrà questa settimana nella soap.

Cristobal è messo alle strette da Emilia che vuole mandare a monte l’accordo. Francisca approfitta di un momento in cui Sol è sola per rivolgerle parole cattive che fanno arrabbiare Severo. Quest’ultimo si reca da Francisca chiedendole di non offendere più la sua famiglia. Matias scopre che Hernando si è nascosto nei sotterranei della profumeria e decide di aiutarlo a provare la sua innocenza.

Matias aiuta Hernando a cercare un modo per scagionarsi. Francisca cerca invece di ottenere informazioni su di lui da Cristobal. Fe e Gracia danno inizio alla sfilata di costumi da bagno e propongono ad Alfonso, Mauricio e Ramiro di partecipare alla sfilata indossando i costumi. Mentre Cristobal racconta ad Emilia della lettera inviata da Ramiro a Madrid è stata intercettata dai suoi uomini. Elias continua a screditare Hernando.

Puri confessa la verità si quanto è accaduto la notte in cui sono morti i Mella. E accetta di riferire tutto davanti al magistrato. Camila continua a credere in cuor suo nell’innocenza di Hernando. Mentre Candela capisce che Sol si è un po’ allontanata, Severo e Carmelo non rivelano l’informazione avuta da Puri del coinvolgimento di Francisca nell’incendio al Jaral. Matias non riesce a darsi pace per le parole scritte da Prado nella lettera che gli ha inviato.