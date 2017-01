Il Segreto, anticipazioni domenica 15 gennaio

Dopo una settimana a dir poco avvincente, in cui abbiam assistito al ritorno in paese di Aurora, per riuscire ad ottenere l’affidamento del piccolo Beltran rimasto orfano, dopo la morte del padre Bosco, vediamo quali sorprese ci riserverà questo appuntamento serale de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, domenica 15 gennaio, vediamo che le condizioni di Don Anselmo continuano a peggiorare, tanto che Candela, da sempre affezionatissima al sacerdote, gli offre di trasferirsi a casa sua in modo da prendersene cura.

Francisca invece sorprende tutti con uno dei suoi tanti colpi ad effetto: sembra finalmente essersi convinta ad affidare Beltran alla nipote Aurora, ma la Montenegro non fa mai niente per niente, e finisce per chiedere alla nipote una contropartita: che lei gli venda El Jaral in cambio di Beltran.

Aurora però non ha alcuna intenzione di dargliela vinta e preferisce contrattare con i Mella, fino a vendergli la tenuta, costringendo però Rosario e Candela a trasferirsi.

Aurora poi riesce a prendere Beltran con sé, e a fuggire con lui alla volta di Parigi.

Alfonso invece litiga duramente con Emilia: l’uomo, che sta mettendo tutti in ansia col suo comportamento, accusa Emilia di averlo tradito con Cesar e di essere una donna dai facili costumi.

Infine Severo pensa a come liberarsi di Eliseo, mentre quest’ultimo si reca da Sol e le dice di amarla sul serio.