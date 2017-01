Il Segreto, anticipazioni domenica 29 gennaio

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Francisca ancora una volta riuscire nei suoi diabolici piani, riuscendo a sterminare quasi completamente la famiglia Mella, e Eliseo tornare prepotentemente alla ribalta cercando di rapire Sol e Candela, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, domenica 29 gennaio, vediamo che per Candela e Sol arriveranno momenti terribili.

Eliseo, infatti, le porterà nella casa di un suo fidato amico con l’intento di farle prostituire. Severo, frattanto, farà di tutto pur di ritrovarle e si rivolgerà a Chelo.

Onesimo, invece, comunicherà a Francisca l’esito sulle indagini dell’incendio ad El Jaral: secondo il rapporto, l’incendio sarebbe scaturito a causa dei bambini che giocavano con i petardi nell’attico della casa.

La Montenegro, ovviamente, gioirà tantissimo per tale notizia e contatterà immediatamente i suoi avvocati per acquistare la proprietà.

Come lieta notizia, assisteremo invece al ritorno a Puente Viejo dell’amatissimo Don Anselmo che si scontrerà con il suo sostituto Don Berengario. Hipolito e Gracia non perderanno l’occasione e chiederanno a Don Anselmo di celebrare le loro nozze.

Emilia, infine, sarà pronta a partire per Malaga insieme a Cesar. Alfonso si recherà quindi da lei e la pregherà di non andare ma la donna andrà dritta per la sua strada.