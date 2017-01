Il Segreto, anticipazioni giovedì 12 gennaio

By Angela Sorrentino

Dopo aver assistito al ritorno di Aurora, intenzionata a combattere con le unghie e con i denti per strappare il piccolo Beltran dalle grinfie della perfida Francica, e all’ennesimo tentativo di Carmelo di spaventare Eliseo per cacciarlo via dal paese, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, giovedì 12 gennaio, vediamo che Francisca dice ad Aurora che non le consegnerà mai Beltràn e che la legge è dalla sua parte. Aurora è però decisa a lottare per ottenere l’affidamento del nipote, come del resto era nella volontà del fratello.

Sol e Carmelo sono preoccupati perché Severo vuole assecondare le richieste di Eliseo, e per questo hanno deciso: gli tenderanno una trappola aiutati da Chelo.

Raimundo Ulloa non sopporta più le macchinazioni di Francisca contro i nipoti, specialmente quelle ai danni di Aurora, così si reca allora alla villa per tentare di far ragionare la Montenegro: è giusto che Beltran cresca con Aurora perché lei è troppo avanti con gli anni.

Intanto, Rosario decide di lasciare il Jaral perché addolorata dai tanti lutti che hanno colpito la tenuta, mentre Alfonso svanisce nel nulla.