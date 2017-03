Il Segreto, anticipazioni giovedì 2 marzo

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Carmelo salvare la vita ad Elias, che si mostra riconoscente, e Rafaela che cerca di sedurre contemporaneamente sia Ramiro che il giovane Matias, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, giovedì 2 marzo, vediamo che Elias, riconoscente, dopo essere stato salvato da Carmelo, gli promette allora che intercederà affinché Hernando restituisca l’acqua a Severo. Naturalmente, come è del resto nella sua indole autoritaria, Dos Casas si rifiuterà di ascoltarlo.

Lo stesso Hernando, che continua ad allontanare la moglieanche dopo averla baciata, confessa alla sua governate Rogelia di essere innamorato di Camila, ma anche di non poter vivere liberamente questo sentimento per via del suo opprimente passato. Intanto, Camila scrive una lettera ad una misteriosa amica di Cuba.

Raimundo decide di organizzare una manifestazione di protesta: Ulloa vuole infatti denunciare lo stato di oppressione nel quale si trovano i lavoratori, ed eventualmente migliorare le loro condizioni.

Francisca, però, è molto preoccupata e lo prega di non partecipare alla protesta, perché potrebbero esserci per lui delle tragiche conseguenze.

Rafaela infine fa una misteriosa telefonata: cosa sta tramando in realtà la donna?