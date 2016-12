Il Segreto, anticipazioni giovedì 22 dicembre

Dopo aver visto Emilia sempre più lontana da Alfonso e sempre più presa dal suo misterioso salvatore, e Sol disperata alla notizia della partenza del suo vero amore Lucas, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, giovedì 22 dicembre, vediamo che se finora Francisca Montenegro ha cercato in tutte le maniere di accattivarsi Berta, e questo perché la ragazza convincesse Bosco a tornare a vivere alla villa, ora invece sembra aver capito che la balia di Beltran può rappresentare una grave minaccia al suo rapporto col nipote.

Bosco intanto inizia riflettere sulla possibilità di trasferirsi in Villa, mentre Berta si sente minacciata proprio dalla matrona.

Severo invece è davvero furioso con Eliseo, che ora si interessa anche delle questioni economiche della sua famiglia e quindi si vedrà obbligato ad imporre un vero e proprio diktat alla sorella: o riuscirà a tenere sotto controllo Eliseo, o dovrà andarsene con lui.

Nicolàs fa leggere a Mariana una lettera scritta da sua madre in cui chiede perdono per il suo comportamento e le sue parole. La signora si sta mostrando molto amichevole con i due ma in realtà, come sempre accade quando c’è lei di mezzo, niente viene fatto per caso.

Data alla luce la piccola Juanita, Mariana vorrebbe ora fare un lavoro che le permetta di uscire un po’ di casa e, innanzitutto, di accrescere le entrate della famiglia. Del resto, Gracia ha in mente di aprire un negozio, quindi Mariana potrebbe essere la socia ideale.