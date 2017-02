Il Segreto, anticipazioni giovedì 23 febbraio

Dopo aver visto Francisca continuare a complottare col nuovo parroco del paese per far saltare le nozze dei fratelli Santacruz e Raimundo organizzare qualcosa di poco chiaro assieme a suo nipote Matias, a cui vuole inculcare le sue idee rivoluzionare, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, giovedì 23 febbraio, vediamo che, giunta a Puente Viejo per sfuggire al marito, Rafaela ha assunto nei riguardi di Ramiro un atteggiamento molto seduttivo. Ramiro è obbiettivamente attratto della giovane, mentre Rosario pare proprio non accettare la cosa.

Beatriz Mella continua ad essere tormentata da atroci incubi: la ragazza sogna tutte le notti di essere avvolta da un incendio devastante, e non si capisce se il sogno si riferisca alla tragedia del Jaral o a qualcosa di precedente.

Camila, da parte sua, vorrebbe seriamente aiutarla, ma deve fare i conti con suo marito, che si dimostra più ottuso e autoritario che mai, oltre a continuare ad essere molto distante dalla moglie.

Matias prova invece una grande sofferenza: il ragazzo ha infatti lasciato libera la giovane Castaneda di partire per Madrid per realizzare il suo sogno di diventare una cantante, ed avrebbe persino rotto il fidanzamento per non tarparle le ali. Matias sente però molta nostalgia di Prado, ma i due innamorati possono per il momento intrattenere solo una fitta corrispondenza.