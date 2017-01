Il Segreto, anticipazioni giovedì 26 gennaio

Dopo aver visto Francisca continuare a tramare per cercare di liberarsi dei coniugi Mella, arrivando persino ad urlare al miracolo, asserendo di aver ricevuto l’apparizione della Madonna, ed Emilia sempre più indecisa sulla decisione da prendere riguardo il suo futuro con Cesar, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, giovedì 26 gennaio, vediamo che Severo Santacruz sta facendo di tutto per convincere Lucas e Sol a lasciare Puente Viejo e a ricominciare una vita altrove. Quando i due innamorati sembrano sul punto di seguire il consiglio di Severo, ecco che Eliseo riappare all’improvviso. L’uomo accetterà l’offerta di acquisto della Ramirez, ignorando che questa è in realtà un’amica di Severo e che sta per cadere in una trappola.

Emilia invece capisce che prova ancora qualcosa per Alfonso: per questo, dopo il bacio tra lei e Cardenas, la donna si confronterà con suo padre Raimundo per prendere una decisione, e capire se è pronta a lasciare tutto per partire assieme a Cesar.

Rosario invece apprende con gioia che i figli le hanno acquistato una nuova casa: sarà qui che Rosario si trasferirà una volta dimessa.

Francisca dirà di aver avuto anche lei la visione della Madonna del Cammino, probabilmente per attirarsi il favore degli abitanti del paese. O sarà un altro il suo scopo?