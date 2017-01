Il Segreto, anticipazioni giovedì 5 gennaio

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Severo e Carmelo parlare con Sol per cercare una soluzione per liberarsi definitivamente di suo marito, e Gracia e Mariana “complottare” per aprire la prima sartoria del paese, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, giovedì 5 gennaio, vediamo che un misterioso uomo incappucciato pugnala Eliseo ad una spalla e con un biglietto gli intima di lasciare immediatamente Puente Viejo.

In realtà l’incappucciato è Sol: questa, esasperata dall’atteggiamento del marito, ha deciso infatti di intimidirlo affinché si convinca finalmente a lasciarla stare.

Bosco, estremamente allarmato dagli strani comportamenti di Berta, deciderà di chiederle spiegazioni, ma questa gli confesserà di essere stata ingannata e di essere finita in una trappola.

Mauricio, che era stato incaricato da Francisco di seguire la coppia, perde però le tracce di entrambi.

Emilia Castaneda si lascia confortare dall’amico Cesar: la lite col figlio adottivo l’ha turbata profondamente, e questa sente così l’esigenza di sfogarsi con qualcuno.

Intanto don Anselmo confida a Rosario di sentirsi inadeguato a svolgere le sue funzioni per via dei suoi problemi di salute, mentre, dopo aver discusso, Gracia e Mariana decidono di raccontare ad Emilia del progetto del negozio.

Severo infine nota che qualcuno si è introdotto nella Quinta: è Bosco che chiede aiuto.