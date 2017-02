Il Segreto, anticipazioni lunedì 27 febbraio

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Rafaele cercare di sedurre nientemeno che il giovane Matias, Camia e Beatriz accarezzare l’idea di aprire un proprio negozio assieme, e Carmelo tramare con Alfonso per cercare di risolvere i problemi con l’irrigazione dei propri campi, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, lunedì 27 febbraio, vediamo che, in previsione della processione per la settimana santa, Don Berengario chiede sia a Dolores che a Francisca di procurare una statua da portare in processione.

Donna Francisca scopre che Severo Santacruz si è riunito con Alfonso e Carmelo ed ordina a Mauricio di scoprire cosa si siano detti.

Camila ed Elias trascorrono del tempo insieme e parlano delle loro vite, toccando argomenti anche molto delicati, come i problemi che intercorrono tra la donna e suo marito, che continua a mostrarsi burbero e distaccato.

Hernando si renderà conto della complicità che sta nascendo tra la moglie e il suo dipendente e per tale gli vieterà di pranzare con loro. Hernando si renderà conto di essere un uomo che non riesce a dare le giuste attenzioni alla moglie e deciderà di fare qualcosa di tenero per lei.

Raimundo torna a Puente Viejo e Francisca gli comunica la telefonata ricevuta dal Governatore.

Ramiro cerca un chiarimento con Rafaela, ma lo respinge: la donna cerca solo le attenzioni di Matias. Che cosa avrà in mente la misteriosa nuova arrivata a Puente Vejo?