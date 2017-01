Il Segreto, anticipazioni lunedì 9 gennaio

Dopo le strazianti immagini che abbiamo visto ieri sera, sarà dura riprendersi da questi ulteriori due addii nella nostra soap opera preferita, Il Segreto: abbiamo infatti visto come Francisca, per sbaglio, ha sparato a Bosco e questo poi è riuscito a uccidere Berta, prima di spirare lui stesso.

Nella puntata di oggi, lunedì 9 gennaio, vediamo che Severo confida a Raimundo i suoi dubbi riguardo la responsabilità di Francisca per la morte di Bosco.

Sospetti che come sappiamo sono fondati ma non ci sono prove. Per di più Francisca è la parente più prossima del piccolo Beltran e quindi a lei verrà affidato, nonostante Bosco, in appunto di morte, abbia chiesto alla nonna di affidarlo ad Aurora.

Raimundo quindi affronta Francisca chiedendole di affidare Beltran proprio ad Aurora., ma questa naturalmente non ne ha nessuna intenzione.

Cesar ed Emilia continuano a frequentarsi e simpatizzare, mentre Alfonso crede ancora di poter riconquistare sua moglie.

Intanto Aurora parte immediatamente da Parigi, ma non le sarà possibile dare l’ultimo saluto al fratello: Francisca non intende aspettare l’arrivo della ragazza per celebrare la esequie di Bosco, e il treno sul quale questa viaggia deraglia, facendo temere per la sua vita.