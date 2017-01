Il Segreto, anticipazioni martedì 10 gennaio

Dopo aver assistito alla straziane morte di Bosco, seguita da quella di Berta, e al dolore di Aurora, che per colpa della sempre temibile Francisca ha rischiato addirittura la sua stessa vita ma non è riuscita ad arrivare in tempo al funerale del fratello, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, martedì 10 gennaio, vediamo che Severo è sotto choc per la morte del suo amico Bosco: egli confida a Raimundo di non essere affatto convinto che ad uccidere Bosco sia stata Berta e le dice che probabilmente Francisca ha avuto le sue responsabilità nella morte del nipote.

Alfonso è ancora convinto di poter riconquistare Emilia e per questo le dà un appuntamento per risolvere le incomprensioni. L’uomo è pieno di aspettative, ma finisce purtroppo per rimanere deluso dall’incontro: la donna si mostra infatti molto fredda col marito, senza contare che negli ultimi giorni è sempre più vicina a Cesar.

Eliseo sorprende Lucas e Sol insieme, e tra due uomini scoppia una discussione molto accesa: il marito finisce per dare della prostituta a Sol e pretende che Lucas paghi il prezzo dei favori della ragazza.

Mentre nessuno ha voglia di festeggiare il capodanno, Francisca è l’unica che sembra quasi felice, dopo aver appreso dell’incidente di Aurora in treno. Per di più la donna non ha alcuna intenzione di assecondare il desiderio del nipote di far crescere Beltran ad Aurora: la matrona vuole tenere il piccolo con se.