Il Segreto, anticipazioni martedì 17 gennaio

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Aurora concludere la vendita di El Jaral e partire alla volta di Parigi, e Severo continuare a tramare assieme alla sorella per cercare di liberarsi definitivamente di Severo, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, martedì 17 gennaio, vediamo che Rosario consegnerà ai Mella la chiave di El Jaral. I coniugi Mella con i loro figli quindi si trasferiranno a El Jaral definitivamente, mentre Rosario, Ramiro ed Alfonso troveranno alloggio provvisorio a casa di Nicolas e Mariana.

Lucas convince Don Anselmo a farsi ricoverare in ospedale per fare delle analisi: nonostante il parroco ora viva con Candela, che si prende cura di lui, le sue condizioni di salute non accennano a migliorare.

Hipolito deciderà invece di intraprendere un’altra delle sue strambe iniziative e di investire i soldi che è riuscito con fatica a mettersi da parte in una nuova attività: collezionare francobolli.

Nel frattempo, cresce la complicità fra Cesar ed Emilia Ulloa; l’uomo ha appena confessato alla figlia di Raimundo i propri sentimenti, e lei sembra aver accettato di buon grado la corte del forestiero.

Onesimo infine darà a Matias lezioni di scherma.