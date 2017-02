Il Segreto, anticipazioni martedì 21 febbraio

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Hernando mettere in chiaro le cose con sua moglie, chiarendo che il loro non sarà mai un vero matrimonio d’amore, e Donna Francisca ordinare a Don Berengario di non celebrare le nozze dei fratelli Santacruz, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, martedì 21 febbraio, vediamo che Hernando Dos Casas rivela alla moglie Camila dell’incendio de El Jaral e di come Beatriz sia miracolosamente scampata alla tragedia che ha invece spazzato via tutta la sua famiglia: questa si convince che esso è la causa dei terribili incubi della ragazza.

Matias invece fa un inquietante scoperta su suo nonno Raimundo: egli scopre nella sua borsa gli stampi che gli anarchici usano per fabbricare le banconote false e decide di chiedergli spiegazioni.

Raimundo è costretto allora a confessare la sua vicinanza ai rivoltosi, e parla al nipote delle sue idee politiche, le quali sono evidentemente in contrasto con quelle della Montenegro.

Severo e Carmelo si convincono che per loro oltre alla Montenegro c’è ora un altro temibile nemico: Hernando Dos Casas. È stato infatti lui a modificare il corso delle acque allo scopo di arrecare quanto più danno possibile alle coltivazione dei Santacruz.

Mariana e Gracia iniziano i lavori al negozio mentre Hernando fa una nuova scenata alla moglie, rea di aver portato Beatriz in paese senza il suo permesso.