Il Segreto, anticipazioni martedì 24 gennaio

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Severo entrare sotto l’ala protettrice di Francisca, disposta a far di tutto pur di annientare l’eterno nemico Severo, e Rosario per fortuna riuscire a riprendersi dal brutto incidente accorsole per cercare di salvare il figlio Alfonso da un’aggressione, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, martedì 24 gennaio, vediamo che Eliseo ormai stanco della situazione con i Santacruz, decide di accettare la proposta della signora Ramírez de la Prada. Severo riuscirà quindi ad ingannarlo?

Francisca continua a mettere in atto i suoi perfidi piani per liberarsi dei Mella, la nuova famiglia che ha acquistato El Jaral. Nelo specifico, la donna sconvolgerà il paese rivelando di aver visto l’apparizione della Madonna del Cammino.

Emilia è confusa, non sa se abbandonare tutto e seguire Cèsar, ma nel frattempo fa una rivelazione scioccante sul conto di Onèsimo: possibile non sia il figlio del cugino di secondo grado di Pedro?

Quando Don Anselmo verrà a sapere che i suoi fedeli non hanno molto gradito l’arrivo di Don Berengario, deciderà di parlargliene nella speranza che il vecchio prelato possa comprendere l’esitazione e le preoccupazioni dei suoi futuri fedeli.

Infine vediamo che Rosario sembra si sia completamente ripresa dall’incidente: proprio questo ennesimo “miracolo” sembra riportare Alfonso sulla retta via.