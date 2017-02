Il Segreto, anticipazioni martedì 28 febbraio

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Rafaela cercare di sedurre il giovane Matias, sfuggendo invece alle attenzioni di Ramiro, che lei stessa aveva precedentemente “provocato”, e Camila sempre più vicina al chimico Elias, nonostante sia sposata con Hernando, che al contrario la evita e la tratta con freddezza, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, martedì 28 febbraio 2017, Rafaela farà tutto il possibile per sedurre Matias ed attirarlo nelle sue grinfie. Anche Ramiro, però si mostrerà sempre più interessato alla donna, tanto da arrivare a dichiarare di essere innamorato di lei.

Solo la fedeltà di Matías a Prado gli impedirà di diventare l’amante di Rafaela.

Frattanto Dolores racconta a Camila come Hernando si stia comportando male con tutti i paesani, e soprattutto con Severo Santacruz, incolpato dall’hidalgo dell’incendio al Jaral.

Don Berengario, intanto, in occasione dei festeggiamenti per la Settimana Santa, chiederà alla Miranar ed a donna Francisca di procurargli una statua per la processione.

Infine vedremo che le brutte maniere e i modi distaccato di Hernando spingeranno sempre più la moglie verso Elias.