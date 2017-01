Il Segreto, anticipazioni martedì 3 gennaio

Dopo aver visto Sol chiedere al suo vero amore, Lucas, di non abbandonare il paese e donna Francisca ordinare al suo fedele capo mastro di togliere di mezzo Berta, dopo aver raggiunto il suo scopo di riportare alla Villa Bosco, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, martedì 3 gennaio, vediamo che Sol Santacruz, stanca di fingere, finirà per confessare a Lucas di aver solo finto di non amarlo per paura che Eliseo gli potesse fare del male: la donna quindi prega l’amato di rinunciare a partire e di restare con lei a Puente Viejo, per trovare insieme un modo per liberarsi del suo perfido marito.

Hipolito riesce finalmente a trovare il biglietto numero 1227 della lotteria, ma capirà ben presto che quello sognato non è il numero vincente, ma esattamente il contrario.

Pedro, amatissimo ex sindaco del paese, torna in paese ma subito rivelerà di essere tornato solo per trascorrere il Natale, e che, una volta passata la festività, ripartirà.

Mariana è entusiasta della proposta di Gracia di aprire un negozio di abbigliamento a Puente Viejo, mentre Onesimo intanto organizza un presepe vivente in paese.

Francisca, come sappiamo, ha ordinato a Mauricio di eliminare immediatamente Berta, che tra l’altro potrebbe diventare molto pericolosa a causa della sua malattia mentale. Il capomastro si mette così a pedinare Berta, ma poi ne perde improvvisamente le tracce.