Il Segreto, anticipazioni mercoledì 1 febbraio

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Emilia decisa a partire con Cesar, Donna Francisca alle prese col tentativo di riacquistare El Jaral e finalmente Hipolito e Gracia diventare marito e moglie, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, mercoledì 1 febbraio, vediamo che Candela e Sol tentano la fuga, essendo imprigionate da Severo che vuole costringerle a prostituirsi, ma vengono scoperte e fermate dall’uomo, che decide di punirle amaramente.

Intanto Lucas, Carmelo e Severo Santacruz cercano di scoprire disperatamente dove l’uomo nasconde Sol e Candela, ma con risultati molto scarsi.

Disperato per l’insuccesso delle ricerche, Severo chiede aiuto a Raimundo: questo dovrà scoprire da Francisca dove Eliseo nasconde Candela e Sol.

Nel frattempo Emilia non si sente pronta ad andarsene con Cesar. La Ulloa capisce infatti di essere innamorata ancora di suo marito Alfonso, e decide per questo di tornare da lui per darsi insieme una nuova possibilità a Puente Viejo.

Infine Donna Francisca si trova ostacolata nei suoi piani dall’unica sopravvissuta della famiglia Mella, Beatriz. La ragazza è l’unica sopravvissuta dell’incendio che ha distrutto El Jaral. La più grande della famiglia Mella soffre però di un problema del linguaggio che non le permette di raccontare cosa è successo davvero durante quella tragica notte.

Il fatto che questa sia viva, ostacola però l’acquisizione del Jaral da parte di Francisca.