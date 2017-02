Il Segreto, anticipazioni mercoledì 1 marzo

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Rafaela comportarsi in maniera spregiudicata verso il giovane Matias e Camila sempre più distante dal marito, e al contrario sempre più vicina al chimico Elias, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, mercoledì 1 marzo vediamo che, pur di risolvere i problemi de La Quinta Miel, a cui ormai non arriva acqua da giorni, Carmelo pensa di introdursi a Los Manantiales con l’aiuto di Alfonso.

Si tratta di un’operazione illegale e molto pericolosa, ed i due uomini sanno di rischiare veramente grosso.

Raimundo Ulloa, appena tornato a Puente Viejo, viene convocato invece da Francisca, che chiede urgentemente di parlargli: questa comunica al suo ex amante di avere ricevuto una telefonata del governatore e che l’argomento della conversazione riguarda il problema degli anarchici.

Trovatisi da soli e in una situazione d’intimità, Hernando Dos Casas e Camila finiscono per scambiarsi un bacio appassionato. Successivamente, egli torna però ad essere l’uomo freddo degli inizi e a respingere la moglie. Camila, che ovviamente non si attendeva il bacio, è confusa: perché mai l’ha baciata, se poi ha deciso di allontanarla nuovamente?

Carmelo decide di perlustrare i terreni di Hernando per deviare le acque canalizzate, e durante il sopralluogo si accorge che c’è un uomo intrappolato in un pozzo: si tratta di Elias, che si trova ora in una situazione davvero complicata.

Naturalmente, il primo istinto di Carmelo è quello di aiutare l’uomo, che fortunatamente riesce a liberare dall’incresciosa situazione. Elias, per riconoscenza, deciderà dunque di aiutare il Leal: proverà a convincere Hernando a restituire l’acqua necessaria per l’irrigazione della Miel Amarga.