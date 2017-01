Il Segreto, anticipazioni mercoledì 18 gennaio

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Francisca continuare a tramare per cercare di riprendersi El Jaral, il povero Don Anselmo continuare a peggiorare e costretto al ricovero in ospedale, e Severo e Sol intenzionati a liberarsi una volta per tutte di Eliseo, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, mercoledì 18 gennaio, vediamo che Raimundo si rende conto cel rapporto che si sta instaurando tra sua figlia e Cesar. L’uomo allora mette in guardia la figlia, ricordandole quanto di buono c’è in suo marito Alfonso e quanto sono stati felici insieme. Ma purtroppo nemmeno il suo intervento ottiene l’effetto sperato: Emilia non intende assolutamente perdonare Alfonso.

Alfonso Castaneda sta imboccando la pericolosa strada dei combattimenti e delle scommesse clandestine: suo fratello Ramiro, estremamente in ansia per lui, cerca di farlo ragionare, ma senza risultati.

Zia Eulalia, che aveva fortemente voluto la riassunzione di Fe, è ripartita per Madrid, e la domestica teme ora che Francisca ne approfitti per licenziarla: la matrona però ha tutt’altre intenzioni, ed anzi vuole usarla per un altro suo intrigo.

Prado domanda ad Emilia di concedere a Matias di distrarsi con la scherma, mentre Melisa Ramirez sembra molto vicina a far cadere Eliseo nella trappola di Severo.

Lucas infine teme per le condizioni di salute di Don Anselmo: i risultati delle analisi infatti non sono rassicuranti.