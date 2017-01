Il Segreto, anticipazioni mercoledì 25 gennaio

Dopo aver visto il nuovo parroco del paese iniziare fin da subito a tramare assieme alla terribile donna Francisca, e Emilia molto indecisa sulla relazione con Cesar, che le ha chiesto di partire con lui per vivere finalmente il loro amore, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, mercoledì 25 gennaio, vediamo che Prado non vede di buon occhio il fatto che Matias prenda lezioni di scherma. La giovane considera infatti quest’attività molto pericolosa, e ciò nonostante, ammira la grande passione di Matias e il fatto che Raimundo si sia impegnato a trovargli un bravo maestro.

Il ragazzo deciderà di sospendere le lezioni per amore di Prado, ma proprio la giovane si sentirà in colpa per aver ostacolato le aspirazioni del suo amato.

Cesar è parso fin dagli inizi molto coinvolto ed è arrivato a dichiarare i suoi sentimenti alla bella Ulloa e anche Emilia ha accettato la corte di Cardenas per cercare di dimenticare i suoi dispiaceri col marito Alfonso.

Emilia però accetterà di trasferirsi a Malaga con lui, archiviando così definitivamente il suo matrimonio per gettarsi in una nuova storia?

La popolazione sostiene di aver avuto una visione mistica, quella della Vergine del Cammino: Francisca Montenegro dichiara la stessa cosa, ed anzi, addirittura accoglierà le persone che dichiarano di aver visto questa mirabile cosa. Si tratta di una vera fede, o ella nasconderà l’ennesimo secondo fine?

Infine, proprio quando Severo inviterà Lucas e Sol a lasciare per sempre il paesino spagnolo per ricominciare da zero, ecco che spunterà di nuovo Eliseo, che per qualche tempo si era nascosto dietro consiglio della perfida Francisca.