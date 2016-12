Il Segreto, anticipazioni mercoledì 28 dicembre

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Eliseo prendere le redini della fortuna di sua moglie Sol, per cercare di mandare in rovina i Santacruz, e Francisca continuare a manipolare Berta per riportare suo nipote Bosco a vivere con lei, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, mercoledì 28 dicembre, vediamo tutti i danni che Eliseo farà in casa Santacruz. Il marito di Sol non ha solamente provocato il terribile incidente del quale è caduto vittima il povero Carmelo, ma riuscirà a diventare una minaccia persino per il potente impero economico fondato da Severo.

Eliseo inizierà a spingere per investire in affari chiaramente fallimentari, il tutto al solo scopo di sabotare la società.

Bosco, invece, inizia a sospettare qualcosa circa l’ossessiva richiesta di Berta di tornare alla Villa.

Mauricio vuole che Fé resti alla Villa, nonostante il parere contrario di donna Francisca.

Rosario infine cerca di riavvicinarsi ad Emilia e le chiede di recuperare il loro rapporto, ma la donna è tutta presa dalla sua nuova frequentazione.