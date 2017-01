Il Segreto, anticipazioni mercoledì 4 gennaio

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Francisca ordinare a Mauricio di uccidere Berta, dopo che questa è riuscita a riportare Bosco a vivere alla Villa, e aver visto Sol finalmente aprirsi con Lucas e confessargli che è lui il suo vero ed unico amore, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nell’episodio di oggi, mercoledì 4 gennaio, vediamo che Bosco inizia a nutrire forti dubbi riguardo allo strano comportamento di Berta: disperato, chiede allora a Rosario di aiutarlo a scoprire che cosa sta nascondendo la ragazza.

Matias si accorge che Emilia passa sempre più tempo insieme a Cesar, e non sopporta più questa situazione: il ragazzo allora avrà uno scontro molto duro con Emilia, ed arriverà anche ad insultarla.

Gracia e Mariana continuano a fare progetti sul negozio di abbigliamento che intendono aprire a Puente Viejo: la Castaneda ha deciso anche di tenere nascosta la cosa a Nicolas, almeno finché lei e Gracia non avranno i fondi necessari.

Severo firma un assegno ad Eliseo che va a spender tutto a Villalpanda: in questo modo Severo e Carmelo ne approfittano per parlare con Sol con lo scopo di trovare un modo per liberarsi di Eliseo.