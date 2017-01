Il Segreto, anticipazioni sabato 14 gennaio

By Angela Sorrentino

Siamo pronti a concludere un’altra settimana assieme ai nostri beniamini de Il Segreto, che anche durante gli ultimi giorni dell’anno hanno vissuto gravi tragedie, in primis quella della morte di Bosco e Berta, e sembra che il peggio non sia ancora passato.

Nella puntata di oggi, sabato 14 gennaio, vediamo che Francisca non vuole rinunciare alla custodia del piccolo Beltran, nonostante arrivino ben chiare le richieste da parte di Raimundo e Aurora: la battaglia legale diverrà sempre più infuocata.

Aurora addirittura si recherà alla Casona di nascosto e qui progetterà di rapire il piccolo Beltran.

Don Anselmo avrà un bruttissimo malore: per fortuna, Prado e Rosario riusciranno a soccorrerlo, ma tutto il paese sarà in pensiero per la salute del buon parroco.

Eliseo continuerà imperterrito col suo pessimo comportamento, tanto che Emilia sarà costretta a cacciarlo dalla sua locanda.

Su consiglio di Emilia, i Mella incontrano Aurora al Jaral: vogliono acquistare la tenuta. Nonostante gli escamotage di Ramiro per coprire l’assenza del fratello, Rosario inizia a sospettare del comportamento di Alfonso.

Infine, le vicende del negozio di Mariana e Gracia: sembra che Dolores intenda rinunciare alla sua partecipazione e le due donne sembrano essere particolarmente sollevate.