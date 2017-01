Il Segreto, anticipazioni sabato 21 gennaio

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Emilia intenzionata a far le cose sul serio con Cesar e Fe rivelarle che Francisca le ha ordinato di spiare tutti i suoi nemici, mentre Sol è stata picchiata selvaggiamente da suo marito Eliseo, di cui Severo proprio non riesce a liberarsi, vediamo quali anticipazioni ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, sabato 21 gennaio, vediamo che le condizioni di don Anselmo stanno peggiorando sempre più, perciò viene inviato a Puente Viejo col compito di assisterlo nelle sue funzioni don Berengario.

Questo parroco però non è affatto buono e leale come il caro Don Anselmo, e difatti andrà poco d’accordo con la popolazione ma molto con Donna Francisca.

Severo Santacruz conosce Gabriel Mella e tra i due uomini d’affari c’è immediatamente sintonia: i Mella coltiveranno infatti cereali per le fabbriche di Santacruz, inoltre questo sembra essere solamente l’inizio di una lunga e proficua collaborazione.

A rovinare tutto arriva come di consueto la Matrona, che si reca alla Miel Amarga per parlare con Severo e metterlo in guardia proprio su Gabriel.

Vedendo un livido sul volto di Sol, Lucas capisce che Eliseo l’ha picchiata: Moliner non riesce a tollerare un atto tanto vigliacco contro la sua amata, e decide di ripagare Eliseo con la stessa moneta.

Emilia e Cesar si baciano, mentre Rosario segue Alfonso e tenta di difenderlo da un’aggressione ma rimane gravemente ferita.