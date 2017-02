Il Segreto, anticipazioni sabato 25 febbraio

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Rosario confessare a suo figlio Ramiro il segreto di Rafaela, rifugiatasi in paese per scappare dalle grinfie di suo marito, e il rapporto sempre più stretto istauratosi tra Camila e Beatriz, con la prima disposta ad andare anche contro il burbero marito per aiutare la ragazza, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, sabato 25 febbraio, vediamo che Beatriz confida il suo segreto a Camila e tra le due aumenta sempre più il grado di complicità.

Ma in questa puntata si celebrerà finalmente il doppio matrimonio tanto atteso: Lucas Moliner convola a nozze con la sua Sol Santacruz ,nello stesso giorno in cui suo fratello, Severo Santacruz pronuncia i suoi voti a Candela Mendizábal , vedova di Tristan Castro.

Ma come reagirà la “padrona” di Puente Viejo, la temibile Donna Francisca Montenegro a questo doppio scambio di voti nuziali?

Francisca infatti giunge alla chiesa dove si celebreranno le nozze, ma non trova nessuno. Furiosa per non essere riuscita a bloccare le nozze di Severo, si reca quindi a Miel Amarga e minaccia tutti.

Carmelo infine dice a Severo di partire per il viaggio di nozze in Italia che intanto lui risolverà i problemi con Hernando riguardo alla concessione dell’acqua necessaria all’irrigazioni dei campi.