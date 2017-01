Il Segreto, anticipazioni sabato 7 gennaio

By Angela Sorrentino

Dopo la breve pausa di ieri, in cui per l’Epifania la Mediaset ha sospeso la messa in onda della nostra soap opera spagnola preferita, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, sabato 7 gennaio, vediamo che è la vigilia di Natale e tutto Puente Vejo si prepara a festeggiare la nascita del bambino Gesù.

Eppure non tutti sono felici e sereni: Eliseo infatti continua a rendere difficile la vita alla Quinta, mentre Emilia non trascorrerà la feste con la sua famiglia, dopo la separazione da Alfonso e il duro scontro con il suo figlio adottivo.

Severo Santacruz si accorge invece che qualcuno è entrato di nascosto nella tenuta: si tratta del suo amico Bosco che è venuto a chiedergli disperatamente aiuto.

Nonostante il duro litigio che ci è stato tra loro, Bosco continua a stimare Severo e gli chiede perciò un grosso favore: indagare su passato e presente di Berta per scoprire che cosa gli sta nascondendo.

Francisca Montenegro invece è intenzionata a risolvere il problema di Berta. A tal proposito decide di rivelare a Bosco quello che ha scoperto su di lei: consegnerà a Bosco la cartella clinica di Berta, nella quale sono elencate tutte le sue patologie mentali. Egli scopre così che questa è pericolosa sia per lui che per Beltran.