Il Segreto, anticipazioni venerdì 23 dicembre

Dopo un’intensa settimana in compagnia dei nostri beniamini de Il Segreto, siamo pronti a goderci l’ultimo episodio prima di Natale, dato che i giorni 24, 25 e 26 la popolare soap non andrà in onda.

Nell’episodio di oggi, venerdì 23 dicembre, vediamo che Gracia e Mariana vogliono aprire una bottega insieme, ma la Castaneda ha deciso però di non rivelare del suo progetto imprenditoriale a Nicolas, anche perché per cominciare servirebbe una certa disponibilità finanziaria, cosa che nessuna delle due ancora possiede.

Finalmente Francisca ha ottenuto il suo scopo e suo nipote è tornato a vivere con lei. La matrona però improvvisamente muta il suo comportamento con Berta: la Montenegro è infatti decisa più che mai ad allontanare il nipote dalla ragazza, ed evita perciò anche che i due rimangano da soli.

Severo sembra non trovare alcuna scusa plausibile per difendere sua sorella e per convincere Lucas a non abbandonare Puente Viejo. Carmelo si rivolge però a direttamente a Sol consigliandole di non farsi sfuggire Lucas.

Severo sembra non trovare alcuna scusa plausibile per difendere sua sorella e per convincere Lucas a non abbandonare Puente Viejo. Carmelo si rivolge però a direttamente a Sol consigliandole di non farsi sfuggire Lucas.

Infine Mauricio continua a spiare la balia di Beltran e Fè, da poco riassunta alla tenuta, se ne rende conto. Ma l’uomo non si è limitato a spiare Berta: ha infatti rubato la sua cartella clinica, scoprendo una sconvolgente verità sulla ragazza.