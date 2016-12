Il Segreto, anticipazioni venerdì 30 dicembre

By Angela Sorrentino

Dopo aver visto Francisca trionfare ancora una volta nei suoi loschi piani, riuscendo a riportare Bosco alla Villa, a vivere con lei, e aver visto Emilia sempre più presa dal nuovo corteggiatore, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, venerdì 30 dicembre, vediamo che Severo scopre che Eliseo sta sabotando l’azienda Santacruz e sospetta che ad istigarlo ci sia Francisca.

Per fortuna ci sono buone notizie da Carmelo: l’uomo riesce a reggersi sulle proprie gambe, ma chiede a Severo di non confessare niente a nessuno, proprio per escogitare qualcosa contro Eliseo.

Severo poi va El Jaral per mettere Bosco in guardia da Francisca ma Berta fa in modo che i due litighino furiosamente.

Intanto Hipolito cerca disperatamente il biglietto 1227 perché crede sarà il vincitore del primo premio della lotteria. Dopo essere tornata a Puente Viejo Fe va a fare visita a tutti i suoi amici.