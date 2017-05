Il segreto trame tv dal 13 al 19 maggio 2017: Cristobal e la sua vendetta

Trame tv della soap Il segreto dal 13 al 19 maggio 2017. In questa settimana scopriremo che Francisca è sempre più coinvolta nell’incendio avvenuto al Jaral.

Anticipazioni settimanali Il segreto

Severo e Carmelo scoprono da Puri che Francisca è coinvolta nell’incendio che c’è stato al Jaral . Camila pensa di avere le allucinazioni perché percepisce la presenza di Hernando in casa. Matias non riesce a darsi pace per le parole scritte da Prado nella lettera. Cristobal si finge gentile con Francisca ma in realtà ha un piano ben definito. Camila legge il diario della prima moglie di Hernando e scopre che i due erano molto legati sentimentalmente.

Hipolito decide di trasferirsi a Madrid con Gracia. Cristobal fa arrestare Raimundo per constringere Francisca a lasciare la villa il tempo necessario per poterlo perquisire. Matias intanto decide di aiutare i fratelli nella rapina.

Elias tenta di far cambiare idea a Camila riguardo a Hernando. Severo racconta di aver denunciato Francisca. Ramiro vede Emilia mentre da una cartellina a Cristobal. Carmelo ritorna a Miel Amarga e racconta di per visto Mencia insieme ad un uomo. Fe, Gracia e Ramiro iniziano a fare le prove per la sfilata.