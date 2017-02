By Eleonora Gitto

Inedito: arrivano le foto di Marilyn Monroe incinta.

Questa Marilyn Monroe era proprio terribile. Adesso spuntano, dopo 50 anni, le sue foto incinta, ma pare che il padre della creatura non sarebbe stato l’allora consorte di Marilyn, Arthur Miller.

Il genitore sarebbe stato addirittura il celebre attore francese Yves Montand. Capito?

Un vero e proprio scandalo extraconiugale, con annessi e connessi.

La pubblicazione delle foto è avvenuta per opera del Dailymmai, che è riuscito a rintracciarle. Per quanto riguarda il bimbo, purtroppo non è mai nato.

Tuttavia nessuno sa se ci sia stato un aborto naturale o provocato.

E nessuno era a conoscenza di tutta la vicenda, prima che morisse la fotografa Frieda Hull, amica di Marilyn Monroe.

I beni della professionista sono andati all’asta a seguito del decesso.

Fra questi, circa 550 foto ora in possesso del collezionista Tony Michaels, che la stesa Frieda Hull conosceva.

Dice Hull al Daily Mail: “Frieda era molto orgogliosa di avere questa serie di scatti e altrettanto orgogliosa di avere mantenuto il segreto fino al giorno della sua morte”.

Insomma, la grande Marilyn non cessa mai di stupire, di far parlare di sé, di dare scandalo anche a decenni dalla sua scomparsa.