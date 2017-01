IP Fisheye, la telecamera di LKM Security.

Diciamo subito che al giorno d’oggi i prezzi dei device elettronici, anche di buona e discreta qualità, si sono abbattuti in maniera incredibile, quasi esponenziale. Quello che solo fino a 5 o 6 anni fa trovavamo a un centinaio di euro, non è raro trovarlo in rete a prezzi stracciati da 20 o 30 euro.

E non è vero che tutto questo va sempre a discapito della qualità. Sovente la qualità è anche buona, e comunque sufficiente per farci considerare l’acquisto un’operazione ben fatta. Naturalmente, gli acquisti online e la conseguente possibilità di trovare in rete quello che vogliamo, stanno progressivamente coprendo il mercato. La possibilità di avere la consegna a casa, in tutta comodità, della nostra scelta, è un fattore determinante.

A parte tutto ciò, in generale si sente sempre più l’esigenza di controllare il proprio appartamento, la propria villa, e comunque la propria abitazione, anche senza avere un impianto antifurto di natura professionale. E’ già sufficiente piazzare in posizione strategica una o due telecamere per avere una buona visione d’insieme di quello che sta accadendo quando non ci siamo.

Sia per controllare neonati o bambini piccoli, sia per controllare, magari, animali. E se poi vogliamo anche effettuare controlli più specifici su eventuali intrusioni, possiamo farlo benissimo. Ma vediamo cosa ci può offrire la telecamera IP wireless LKM Security.

Si tratta di un prodotto leggero, compatto e tutto sommato di discreta qualità. L’angolo di visuale, essendo un fisheye, è di 180 gradi. Non c’è quindi nemmeno bisogno che il tutto sia motorizzabile, per spostare a proprio piacimento la telecamera.

IP Fisheye, la prova

La telecamera si trova all’interno di un piccolo cilindro, gradevole a vedersi. Il tutto può essere montato su un minuscolo treppiede. La configurazione del device non richiede l’ausilio di computer o altri aggeggi di sorta. Quello che serve è solamente lo smartphone o il tablet per collegarsi alla rete wireless della nostra abitazione.

Bisogna scaricare l’applicazione IPC360, per Android o per iOS, per poi seguire i passaggi descritti nel manuale, che si trova anche in lingua italiana. Tutta la procedura di configurazione non dovrebbe durare più di una decina di minuti. E tutto è poi pronto per gestire fuori da casa, ovunque ci sia una connessione internet, il dispositivo. Ma attenzione: la banda 5 Ghz al momento non compatibile con questo dispositivo.

IP Fisheye, caratteristiche e prezzo

Il dispositivo possiede anche uno slot per schede di memoria fino a 128 GB, al fine di registrare eventuali filmati o foto. Non solo, c’è anche un microfono che dà la possibilità di ascoltare l’audio, nonché un piccolo diffusore, se vogliamo trasmettere qualche messaggio attraverso il device.

La risoluzione è buona, 1280 X 720, e il sensore è da 1 MP, con 25 fps al massimo. Il sensore a infrarossi riesce a registrare immagini decenti in scarse condizioni di luce fino a 10 metri di distanza. Dal software è possibile impostare un sistema di allarme che scatta in determinate condizioni, quando ci sono intrusioni e sono rilevati dei movimenti.

La telecamera funziona con temperature ricomprese fra zero e 60 gradi. Presso il sito ufficiale Lookathome, possiamo trovarla al prezzo di 39,80 euro.

PER OFFERTE TELECAMERE FISHEYE POTETE UTILIZZARE IL SEGUENTE LINK: EDSSZ Camera VR WIFI IP Dome Camera VR panoramica a 360 gradi di Fisheye 1.3MP HD Network Eyewear