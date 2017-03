iPhone 8, tutte le novità: Oled curvo, USB-C e ricarica wireless

iPhone 8, fra tutte le novità dell’ultimo top di gamma Apple, troviamo anche Oled curvo, USB-C e ricarica wireless.

I due grandi contendenti si aspettano al varco: Samsung Galaxy S8 e iPhone 8. Il primo uscirà a fine Marzo, il secondo non prima dell’autunno, ma fra i due sarà certamente una battaglia durissima.

Mentre sul Samsung comincia a uscire qualche foto attendibile che inquadra il device, per l’Apple è ancora un po’ presto, ma già circolano indiscrezioni che sono più di indiscrezioni, soprattutto perché a metterle in giro è stato il Wall Street Journal.

Per l’iPhone 8 ci sarà una porta USB di tipo C, il che vuol dire dare l’addio all’odierno lightning. Una scelta netta, pressoché di rottura.

Per quanto riguarda il display, ci sarà uno schermo Oled curvo che coprirà quasi interamente la scocca anteriore del cellulare.

Il tasto Home non dovrebbe esserci quindi più. L’intera area touch sarà sul display.

Il dubbio è la ricarica wireless. Molti la danno già per scontata, qualcuno no. Certo, per uno smartphone sarebbe una cosa eccezionale, e come tale bisogna prenderla con le molle. Ma questa probabilità c’è: vedremo.

Lo smartphone base, l’iPhone 8, dovrebbe costare intorno ai mille euro. Ma potrebbero esserci due modelli di rango leggermente inferiore, ovviamente a un prezzo minore.