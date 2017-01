Isola De Famosi tra maltempo e prima puntata rinviata

Se ieri sera avete fatto zapping, dopo le 22, vi sarete senza dubbio accorti che in onda, su Canale 5, non stava andando la prima, e attesissima, puntata dell’Isola dei Famosi: il reality, condotto da Alessia Marcuzzi, è andato in onda per meno di un’ora, giusto il tempo di presentare il cast e far nascere qualche polemica, e poi il tutto è stato rinviato a questa sera.

Alessia Marcuzzi, dopo quasi un’ora di trasmissione in cui si è collegata con l’Honduras mostrando le condizioni meteorologiche, ha annunciato che la vera prima puntata andrà in onda stasera 31 gennaio in prima serata su Canale 5.

Ma i concorrenti non hanno preso di buon grado il rinvio, e soprattutto la tempesta tropicale. A mostrare particolare insofferenza nei confronti della pioggia è stata soprattutto Samantha De Grenet, le cui lamentele hanno scatenato reazioni piuttosto dure da parte della conduttrice in studio e del popolo del web.

La padrona di casa le ha ricordato che in Italia ci sono persone che stanno peggio: “Non stiamo facendo spettacolo, stiamo facendo una puntata che durerà molto poco. E’ pioggia, dura da ieri. Anche voi cercate di capire che non è una tragedia. Ricordatevi che è un gioco e in Italia c’è chi sta molto peggio, vi daremo presto un kit di sopravvivenza”. “Ma stiamo facendo comunque spettacolo, è un reality”, replica la de Grenet.

A mostrare nervosismo è stato anche Raz Degan, che incalzato da Alessia Marcuzzi, non ha voluto rispondere alle domande, cercando anzi di sottrarsi alle telecamere e nascondendosi nel gruppo.

Gli unici che sembrano risollevare gli animi decaduti dei concorrenti, però, restano due: Massimo Ceccherini, che si sforza di far ridere a tutti i costi ed Eva Grimaldi, che col suo spirito gioviale e le sue conchiglie riesce ad alleggerire una puntata che non poteva partire peggio.