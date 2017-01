Isola dei Famosi: finalmente l’esordio del chiacchieratissimo reality

Dopo settimane di indiscrezioni, pettegolezzi, polemiche e chi può ne ha più ne metta, finalmente è arrivato il grande giorno: questa sera prenderà ufficialmente il via l’edizione 2017 dell’Isola Dei Famosi, che certamente ci riserverà non poche sorprese.

Al timone, come sabbiamo dal primo giorno, Alessia Marcuzzi, Vladimir Luxuria sarà in studio come opinionista, mentre Stefano Bettarini sarà in Honduras come inviato speciale.

A Tgcom24 Alessia, che conduce da tre anni il reality, ha spiega: “Conduco con il cuore, mi emoziono, seguo i naufraghi come una mamma, ma mi piacciono anche i concorrenti ‘cattivi’…”.

“Ho sempre puntato tutto sul lavoro di squadra. Sento la stessa identica responsabilità del primo anno, non cambia nulla per me. Invece di Mara e Alfonso ci sarà Vladimir, ma è l’affetto che mi lega alle persone non il mio modo di condurre. La conduzione insieme alle persone che sono in studio con me è molto più ricca. E’ logico che poi io sono il filo conduttore, ma lo sono sempre stata”, spiega poi sulla “sua” nuova Isola.

E ha le idee ben chiare sui concorrenti “forti”: “Eva Grimaldi mi ha dato una energia particolare quando ci siamo incontrate anche se conosco abbastanza bene tutti, come Samantha De Grenet… Giulio Base ha tenuto tutto il gruppo insieme durante le foto. Massimo Ceccherini mi fa molto ridere. Ma davvero è ancora troppo presto per capire chi potrebbe vincere…”.

Intanto, proprio in queste ore, la stessa conduttrice ha postato un video su Instagram dove si sente un elicottero che sorvola Cayos Cochinos e la didascalia: «Ebbene sì…sono partita anche io! Isola sto arrivandooo».

Sarà vero o è solo una trovata per tenere gli spettatori col fiato sospeso?