Isola dei Famosi, Giacomo Urtis continua a parlare della sua intimità

By Angela Sorrentino

Se è considerato il chirurgo dei vip, ed almeno quindi professionalmente è riuscito ad affermarsi nel campo della medicina, il buon Giacomo Urtis non è riuscito ancora a ritagliarsi un suo spazio nel dorato mondo dello spettacolo, spazio che agogna ormai da tempo senza troppi risultati.

Urtis ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ma non ha riscosso il successo sperato e soprattutto non ha attirato troppo l’attenzione: eliminato dopo una manciata di giorni, ha passato i due mesi di programmazione del reality a rilasciare interviste cercando di creare scandali e polemiche.

Il chirurgo, ad aprile, aveva infatti affermato di aver avuto un rapporto intimo sull’isola: nulla di strano, se non fosse che Urtis è dichiaratamente gay, e nessun altro in Honduras lo era.

“Ho fatto l’amore tra le palme – aveva detto Giacomo Urtis al settimanale Nuovo-. Doveva rimanere un segreto, ma alla fine perché non rivelarlo? Sto aspettando di rivederlo per capire che tipo di evoluzione possa avere il nostro rapporto. Devo prima confrontarmi con lui. Certo, non mi aspetto di sposarlo, ma mi farebbe piacere continuare a frequentarlo anche nella vita vera”.

Ora l’Isola è finita, il mistero non è stato svelato, ma Urtis è tornato a parlarne dalle pagine del settimanale Top.

Di quel misterioso incontro all’Isola dei Famosi, Urtis aveva detto solo che si era consumato “tra le palme”. Ora, l’ex concorrente dice qualcosa in più: “Premetto che sull’Isola ti passa proprio la voglia di fare l’amore perché hai così tanta fame e altri grilli per la testa che tutto ti viene in mente tranne che quello. Però è capitata qualcosina con una persona che stava all’Isola che è uscita presto”.

Considerando che Urtis è stato eliminato nella quarta settimana, se si tratta di qualcuno uscito prima di lui il cerchio si stringerebbe attorno a Dayane Mello e Nathaly Caldonazzo.

“È stato un attimo, un colpo di sole, sai quando non hai niente da fare tutto il giorno e ti annoi. Poi ci sono i cambi della troupe quindi ci sono dei momenti in cui non c’è neanche una telecamera e c’è stata un’effusione”: così ha continuato il racconto.

Svelerà mai il nome? “Mi diverte quando cercano di indovinare però è la persona a cui hanno pensato meno e che nessuno si aspetterebbe. È un segreto che morirà con me”, conclude.