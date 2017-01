Isola dei Famosi, la produzione svela nuovi naufraghi

Se non fossero abbastanza tutte le voci e i nomi che stanno circolando in rete nelle ultime settimane, nelle scorse ore ci si è messa anche la produzione stessa del programma a lanciare benzina sul fuoco, tirando fuori alcuni nomi, ma senza confermarli direttamente, in modo da creare, se possibile, ancora più suspense.

Come tutti sappiamo, la prossima edizione dell’Isola dei Famosi prenderà il via il prossimo 30 gennaio e sul web si sprecano le indiscrezioni sui nomi di coloro che andranno a formare il cast ufficiali di naufraghi.

Nel giorno dell’epifania, la produzione dell’Isola dei Famosi, attraverso il suo account ufficiale di Instagram, ha iniziato a rivelare in anteprima i concorrenti del reality.

In primis, mostrano come certe Wanna Marchi e Stefania Nobile, anche se non è chiaro se le due donne parteciperanno come unico concorrente o due divisi.

Poi viene pubblicata una foto di Giulia De Lellis, amatissima fidanzata di Andrea Damante, con una didascalia: “Vi piacerebbe vederla sull’Isola dei Famosi?” . Ed è proprio la didascalia a lasciare perplessi: la sua partecipazione è già certa o è solo l’ennesima eventualità?

Qualche ora dopo, la produzione ha aggiunto nella lista dei concorrenti anche Serkan Cayoglu: Serkan è un modello di fama internazionale che con la sua bellezza avrà modo di far “innamorare” le altre naufraghe e che abbiamo conosciuto già nel nostro paese come attore di una soap che ha saputo ottenere notevole successo.

Il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi 2017, con molta probabilità sarà Stefano Bettarini, che aveva dato la sua disponibilità già da diverse settimane. In studio, invece, nei panni dell’opinionista ci sarà Vladimir Luxuria, che già conosce alla perfezione le dinamiche dell’Isola, avendo vinto l’edizione del 2008.