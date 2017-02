Isola dei Famosi: Massimo Ceccherini e Raz Degan i nuovi nominati

In attesa di capire se effettivamente l’Isola dei Famosi subirà un cambio di programmazione, a partire dalla prossima settimana, per colpa della “concorrenza” troppo forte della Rai, un’altra puntata serale è andata in onda, la quarta, e non sono mancate eliminazioni, nomination ed anche gaffe e litigi.

In primis abbiamo assistito all’eliminazione di Giacomo Urtis, che si è scontrato con Raz Degan per rimanere sull’Isola: alla fine è stato l’attore israeliano a uscire vincente nella sfida con il chirurgo dei vip, proprio lui che era stato tra i più severi denigratori di Degan.

Nessuna sorpresa eccessiva neppure al momento delle nomination: Degan e Massimo Ceccherini si confermano i più mal tollerati dai compagni, che del resto non lo hanno mai ipocritamente nascosto. I due naufraghi negli ultimi giorni si sono anche avvicinati: reggerà l’amicizia dinanzi alla possibilità di essere eliminati?

Nel corso della puntata, si è distinta Samantha De Grenet: nonostante l’assalto de moschitos, si è confermata leader della settimana e si è mostrata sempre schietta e leale, senza ma diventare volgare o eccessiva nelle sue reazioni.

Naturalmente non poteva mancare la gaffe del “solito” Stefano Bettarini: l’inviato doveva mandare a fare le nomination Nancy Coppola quando ha esclamato ridendo: “A chi tocca nun se ngrugna”.

La battuta è nota per essere stata pronunciata dalla sua ex moglie Simona Ventura ai tempi in cui conduceva l’Isola dei Famosi: una gran bella figuraccia, che al pubblico social non è affatto sfuggita.