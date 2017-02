Isola dei Famosi, nuove polemiche e primi nominati

Se già nei pochi minuti andati in onda lunedì i malumori erano stati tanti, certamente l’umore dei naufraghi in Honduras non era migliorato ieri sera, dopo un notte di tempesta, e infatti non sono mancate, fin dall’esordio dell’Isola dei Famosi, le prime minacce di abbandono e le conseguenti polemiche.

Se, fin dal primo collegamento, i naufraghi in coro rispondono di aver passato “una notte terribile, la peggiore della nostra vita”, addirittura c’è già chi non vede l’ora di tornare a casa. “Chi si vuole ritirare lo dica ora o resti in gara alle condizioni di questo programma” dice Alessia Marcuzzi.

“Dieci anni fa c’erano pesci, roba da pescare, qui non c’è niente”, subito Massimo Ceccherini sbrocca in diretta. “Non è un’Isola ma un garage”, continua.

“Chi si vuole ritirare lo dica ora o resti in gara alle condizioni di questo programma”, ha tuonato la padrona di casa, sostenuta da Vladimir Luxuria che ha incalzato: “Non siete in albergo, cari naufraghi”.

C’è stato comunque tempo anche per lo show vero e proprio e naturalmente per le prime nomination: Samantha De Grenet contro Dayane Mello.

Le due si sfideranno al televoto e solamente una delle due potrà restare in Honduras con gli altri concorrenti del reality show di Canale 5.