Isola dei Famosi, ora il reality si sposta al martedì

By Angela Sorrentino

Purtroppo quest’anno non c’è stata una partenza col botto per l’Isola dei Famosi, nonostante le tante polemiche della vigilia, che avrebbero dovuto tenere alta l’attenzione del pubblico.

Nonostante un cast variegato, litigi e persino liaison, alla terza puntata gli ascolti non sono decollati e così pare che Mediaset abbia deciso un cambio di programmazione per il reality condotto da Alessia Marcuzzi.

A causa della forte concorrenza dei canali Rai, gli autori del reality hanno deciso di spostare il giorno della diretta da lunedì a martedì.

Tale cambio di programma sarà messo in atto a partire dal 28 febbraio 2017 e avrà lo scopo proprio di contrastare la concorrenza: da lunedì 27 febbraio sono infatti in arrivo i due nuovi episodi di Il Commissario Montalbano, vera garanzia in termini di Auditel.

Al momento, comunque, non c’è alcuna comunicazione ufficiale da parte di Mediaset: l’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale di Alfonso Signorini ma appare molto probabile.

Lunedì 20 febbraio, comunque, su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata contro un’altra fiction di peso come I Fantasmi di Portopalo con Beppe Fiorello: se la mazzata auditel sarà pesante, lo slittamento sarà quasi certo.