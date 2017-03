Isola dei Famosi, Paola Barale potrebbe volare dal suo Raz

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi c’è stato un momento molto apprezzato dai più romantici, quello tra Paola Barale e Raz.

La showgirl è stata per la prima volta ospite del programma condotto da Alessia Marcuzzi per portare il suo sostegno al suo ex compagno e il “naufrago solitario” è stato molto contento della presenza di Paola in studio e gli è scappato anche un affettuoso aggettivo, l’ha chiamata “amore”.

I due non stanno più insieme da diverso tempo ma dalle frasi che si sono scambiati in diretta sembra che tra loro l’amore non sia del tutto naufragato. Raz e Paola sono stati insieme per quattordici anni, un periodo che non si cancella facilmente come hanno ammesso entrambi.

Paola potrebbe fare una sorpresa a Raz e volare nei prossimi giorni in Honduras, l’ha proposta di questo viaggio oltreoceano è stata fatta durante la puntata e lei è sembrata ben disposta a raggiunger eil suo ex fidanzato.

Raz al momento sembra aver riacquistato un po’ di serenità dopo diversi giorni nei quali si è isolato ancora più, anche in concomitanza dell’abbandono di Ceccherini dal gioco.