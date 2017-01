Isola dei Famosi, svelato finalmente il cast ufficiale

By Angela Sorrentino

Anche noi, ogni giorno, vi abbiamo tenuto compagnia con le indiscrezioni circolanti in rete sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, che prenderà il via il 30 gennaio.

Migliaia di nomi fatti, la stragrande maggioranza poi smentiti, sul cast di naufraghi che sarebbero partiti alla volta dell’Honduras, e alla fine, nelle scorse ore, la produzione del programma ha deciso di rendere noti i nomi ufficiali.

In primis è stata confermata l’esclusione di Wanna Marchi e Stefania Nobile: nonostante avessero già firmato il contratto, le violente proteste montate in rete e non solo hanno spinto i vertici Mediaset a fare un passo indietro.

Nonostante la conferma alla conduzione di Alessia Marcuzzi (è la sua terza Isola consecutiva), quest’anno ci sono numerosi cambiamenti: a cambiare sono sia gli opinionisti che l’inviato. Da un lato, fuori Mara Venier e Alfonso Signorini e dentro Vladimir Luxuria. Addio anche ad Alvin, che verrà sostituito dall’ex calciatore Stefano Bettarini.

I concorrenti ufficiali sono quindi: gli attori Massimo Ceccherini, Eva Grimaldi, Raz Degan; le showgirl Samantha De Grenet e Nathalie Caldonazzo; i modelli Dayane Mello, Simone Susinna e Andrea Marcaccini; il chirurgo plastico dei vip Giacomo Urtis; la pornostar Malena; il rapper Moreno Donadoni; la cantante neomelodica Nancy Coppola e il regista e attore Giulio Base.

Tra questi, Massimo Ceccherini già nel 2006 aveva partecipato al reality show, quando questo si trovava ancora su Rai2 ed era presentato da Simona Ventura. In quell’occasione, il caratterista toscano venne espulso per una bestemmia in diretta.