Isola dei Famosi, Wanna Marchi e la figlia escluse?

Da settimane ormai i loro nomi erano gli unici certi: Wanna Marchi e Stefania Nobile avrebbero avuto la loro occasione di riscatto, partecipando alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, che prenderà il via il 30 gennaio.

Eppure, nelle ultime ore, mentre sono stati confermati Vladimir Luxuria come opinionista e Stefano Bettarini come inviato, sembrano sia cambiate le carte in tavola per quanto riguarda la composizione del cast di famosi che voleranno in Honduras.

TvBlog, infatti, anticipa quella che sarebbe la decisione dei piani alti di Mediaset, dopo le accese polemiche sui social network e la dura campagna di Antonio Ricci e Striscia la Notizia contro la partecipazione delle due televenditrici: Mediaset avrebbe deciso di non farle più partecipare, “in rispetto alle persone che hanno subito truffe dalle due ex teleimbonitrici”.

Wanna Marchi e Stefania Nobile in ogni caso avevano già sottoscritto un contratto per il quale quindi verranno comunque pagate, inoltre il contratto potrebbe avere delle clausole che sollevano comunque Mediaset da qualsiasi controversia legale postuma.

Intanto Stefania, contattata dal sito “Tv Blog”, ha dato la sua versione della vicenda. La Nobile, alla domanda riguardo alla notizia dell’esclusione di lei e di sua madre, ha risposto semplicemente: “Io, anzi noi abbiamo il contratto. Nessuno ci ha tolto il contratto”.

Insomma, ci saranno o non ci saranno? Lo sapremo con certezza tra una manciata di giorni.