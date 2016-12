J.K. Rowling: ecco i miei due nuovi progetti

Certamente un bel regalo di Natale per i milioni di fans in tutto il mondo, che anche se non avranno ancora nessun nuovo libro tra le mani, potranno consolarsi nella certezza che una delle loro autrici preferite nei prossimi mesi potrebbe dar vita a due nuovi capolavori, come lo sono stati i suoi precedenti romanzi.

Attraverso i suoi profili sui social media, la scrittrice J.K. Rowling ha annunciato di essere impegnata nella stesura di due nuovi libri. Un romanzo sarà firmato con il suo nome, mentre l’altro con lo pseudonimo di Robert Galbraith.

“Letteralmente ci sto lavorando e grazie” – ha tweettato la Rowling rispondendo alla domanda di un fan che le chiedeva della possibilità di nuovi libri in cantiere. “Lavoro sempre ad un romanzo – continua – è ciò che faccio”.

Non ci sarà, invece, a breve un sequel del romanzo ‘Animali fantastici e dove trovarli’, di cui è appena uscito il film.

Nel frattempo la Rowling ha anche finalmente inaugurato il suo sito ufficiale. Jkrowling.com diventerà l’appuntamento fisso per gli appassionati della scrittrice inglese e della sua opera e, dato che gli appassionati della Rowling non sono certo pochi, il sito web è crashato poco dopo la comparsa sul web.