Jack Nicholson medita l’addio al cinema dopo 60 anni

Una leggenda di Hollywood, un interprete di altissimo livello per il quale basterebbe citare anche solo due pellicole come The Shining e Easy Rider.

Jack Nicholson, oggi 79enne, secondo le indiscrezioni raccolte dal Mirror, starebbe meditando di andare in pensione e lasciare il cinema, tutto nasce da un’intervista all’attore Peter Fonda, fatta da “The Sun”, durante i Bafta.

Una piccola indiscrezione lanciata così, Peter Fonda dice: “Penso che sostanzialmente sia in pensione ormai, non voglio parlare per lui ma ha lavorato tanto fino ad ora e ha fatto tutto bene, non ha problemi economici…dunque”.

Ultimamente Jack Nicholson aveva parlato del suo “invecchiare”, cogliendo lati positivi del passare degli anni: “Credo ci siano stati un sacco di miglioramenti nel mio carattere che sono venuti fuori invecchiando, è una sorta di bilanciamento, bisogna abituarsi”.

Poi l’attore aveva anche rivelato: “La maggior parte delle volte che accetto un lavoro, mi preoccupo di come interpretarlo, se riesco a farlo, cosa devo fare sul set, come lo devo fare”.

Poi però Jack Nicholson parla anche della cosa che odia più di tutte: “Odio essere trattato come Lincoln Memorial ogni volta che mi vedono“, per la cronaca il Lincoln Memorial è una statua in memoria del presidente Lincoln.