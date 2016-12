Jake-Gyllenhaal-e-Greta-Caruso-unione-coronata-dal-mare

Sembra ormai essere ufficializzata la storia d’amore tra l’attore Jake Gyllenhaal e la sua attuale compagna Greta Caruso.

I due hanno sempre tenuto un profilo basso e non hanno mai reso pubblica la loro storia, ultimamente però sono stati visti un po’ “troppo” insieme e nell’ultima settimana di Natale sono stati paparazzati mentre facevano un bel tuffo a mare.

I due si sono concessi un po’ di relax in quel di St. Barts e hanno deciso di cogliere l’occasione al volo per fare un tuffo nell’oceano, molto affiatati come una coppia che effettivamente sembra andare molto d’accordo.

Greta Caruso è la figlia dell’attore e produttore David Caruso, lo stesso Jake Gyllenhaal, per chi non lo conoscesse, famoso interprete di pellicole come “Prince of Persia”, “Zodiac”, “The Day after Tomorrow” e l’ultimo “Animali notturni”.

C’è da dire che i due sono amanti del mare, visto che l’attore aveva portato già la sua Greta sulla splendida costiera di Amalfi per qualche giorno da sogno.