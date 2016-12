Jaleel White: non mi parlate mai più di Steve Urkel!

Capita spesso ad una celebrità del mondo dello spettacolo, di essere legata ad un ruolo e ad un personaggio per tutta la vita.

Questo è quello capitato a Jaleel White, per chi ha poca memoria era l’interprete principale della serie tv “Otto sotto un tetto” nel ruolo di Steve Urkel, il bambino nerd con una camminata e un modo di parlare tutto suo.

L’attore Jaleel White, ha più volte dichiarato di non voler mai più tornare su quel ruolo che lo ha “ingabbiato” per una vita, oggi a 40 anni non lo rifarebbe e rivela anche alcuni particolari: “All’epoca stavo crescendo, ma per restare sempre il nerd magro e ragazzino, non cambiavo il mio taglio di capelli, non andavo in palestra, alla fine ho fatto di tutto per ritardare la mia crescita per il bene del personaggio”.

Purtroppo Jaleel non si è più distinto per altri ruoli, ancora oggi viene legato al personaggio di Steve Urkel, ma già all’età di 22 anni quando la serie si era conclusa da poco tempo aveva dichiarato: “Se mi vedete fare ancora una volta questo personaggio, tiro fuori una pistola e mi piazzo una pallottola in testa”.

C’è da dire che il ruolo di Steve sembra gli sia stato nuovamente proposto negli scorsi anni, ma lo stesso attore aveva preferito declinare confermando: “Non riesco ad immaginarmi di nuovo in quel ruolo, sarebbe stato irriverente per me e per il pubblico”.